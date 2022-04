Spezia, problemi per Thiago Motta: quattro in dubbio per la Lazio

Per lo Spezia, archiviato il ko con il Torino, inizia la preparazione in vista della sfida di sabato con la Lazio. Quattro in dubbio per Motta

Maggiore e Reca, entrambi assenti a Torino, dovranno essere monitorati in questi giorni. Verrà poi rivalutato anche Colley, che per tutta la scorsa settimana ha svolto solo fisioterapia per dei problemi al flessore. Si spera di riavere Bastoni, in panchina con i granata.