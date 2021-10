Spezia, nervi tesi per Nzola: il gesto verso Motta al momento della sostituzione

Nervi tesi per M’Bala Nzola nel corso di Spezia-Salernitana. L’attaccante non ha preso bene la sostituzione

Al 68′ di Spezia-Salernitana ci sono stati momenti di tensione sulla panchina bianconera. Thiago Motta ha richiamato in panchina M’Bala Nzola con l’attaccante che non l’avrebbe presa nel migliore dei modi.

Andandosi a sedere in panchina, l’angolano non ha stretto la mano all’allenatore e non ha fatto alcun cenno d’intesa a Verde che stava prendendo il suo posto in campo.