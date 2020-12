Spezia, Terzi soddisfatto: «Usciamo a testa alta dal confronto con la Lazio»

Claudio Terzi, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue parole

«Le 200 partite con lo Spezia è un traguardo che tenevo a raggiungerlo. Sono contento, peccato che non siamo riusciti a vincere. Ci tenevo ma penso che lo Spezia. Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo fatto qualche errore in fase di impostazione dove sapevamo che la Lazio nelle ripartenze è forte. Sicuramente una grande prestazione. Sapevamo che dovevamo dare intensità, abbiamo tenuto il pallino del gioco. E’ stata una grande partita ma quando poi non arriva il risultato non è facile valutarla come la migliore. In altre occasioni abbiamo fatto risultato pieno come a Benevento o Udine. Oggi dobbiamo uscire con la testa alta e affrontare il campionato perchè stiamo diventando una realtà»