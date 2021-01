Spezia, tutto fatto per Saponara: i dettagli dell’accordo

Lo Spezia accoglie Riccardo Saponara. Chiusa l’operazione con la Fiorentina, la firma sul contratto è attesa per oggi. Tutti i dettagli

Manca solo l’annuncio ufficiale ma ormai Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia. Il giocatore, come riferisce Gazzetta, è arrivato ieri in Liguria ed oggi dovrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto.

Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, cifre che hanno permesso allo Spezia di battere la concorrenza di Parma e Crotone. Per Saponara contratto di sei mesi con opzione di rinnovo triennale in caso di riscatto.