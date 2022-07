Jacopo Sala ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con lo Spezia. Il comunicato della società ligure

Jacopo Sala, come reso noto dal club, ha rinnovato per due anni con lo Spezia.

IL COMUNICATO – «Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto che legava Jacopo Sala alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024».