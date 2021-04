Spezia, una vittoria che vale una stagione: mezza (e più) salvezza in tasca

Vittoria in rimonta e al cardiopalma quella dello Spezia contro il Crotone che regala ai liguri una grossa fetta di salvezza

La 30esima giornata di campionato si apre col botto. Lo scontro salvezza tra Spezia e Crotone si rivela pieno d’emozioni, con la vittoria per 3-2 dei liguri arrivata al 90′ dopo che due minuti prima si trovavano sotto di un gol. Prima Maggiore all’89’ e poi Erlic al 91′ ribaltano la rete del 2-1 di Simy e regalano alla squadra bianconera un successo che vale una grossa fetta di salvezza. I punti di vantaggio dello Spezia sul Cagliari terzultimo sono ora ben 10 e, considerando anche l’impegno proibitivo dei sardi di domani contro l’Inter, la sensazione è che le distanze resteranno invariate al termine di questa giornata. E se da un lato i liguri si mettono in tasca mezza salvezza e oltre, dall’altro c’è un Crotone che, dopo l’ennesima grande prestazione offensiva in contrasto con quella difensiva, dice ormai addio anche alle ultime speranze di restare in Serie A.

SPEZIA DA RECORD – E quella in rimonta contro il Crotone ha il sapore del record per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha raggiunto quota 32 punti in campionato: un grandissimo risultato dopo 30 giornate per un club alla sua prima e per ora unica partecipazione alla Serie A. L’ultima squadra al suo esordio assoluto nella massima competizione ad aver fatto meglio dopo 30 partite, infatti, è stato il Chievo di Delneri nel 2001/02 che aveva raggiunto quota 47 punti e che a fine stagione raggiunse un’incredibile qualificazione alla Coppa Uefa. Lo Spezia non raggiungerà questo risultato, ma già aver quasi messo in cascina la salvezza con un calcio propositivo e spettacolare può far gioire ed essere orgogliosi tutti i suoi tifosi.