Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento.

«Il gol di oggi lo porterò per sempre nel cuore. Non potevamo perdere una partita del genere. Gli scontri diretti come questo vanno affrontati con orgoglio e cuore. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo incontrato una grandissima squadra, ci teniamo stretto questo pareggio e pensiamo subito alle prossime sfide».