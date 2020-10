Spezia, Verde: «Gol emozione immensa. Giochiamo un ottimo calcio»

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato con la Fiorentina

GOL IN SERIE A – «L’emozione è immensa, è come se fosse stata la prima volta: dedico il gol a mia figlia, sono contento per la squadra e spero di continuare così. Il gruppo è ottimo, c’è tanta voglia di lavorare da parte di tutti e penso si veda: i calciatori esperti devono dare una mano ai giovani, vedendo i risultati si capisce che non siamo gli ultimi arrivati».

FINO ALL’ULTIMO – «Noi giochiamo un ottimo calcio, se vogliamo trovare un difetto alla gara di oggi posso dire che ci è mancata lucidità nella prima mezz’ora. Non possiamo abbassare la guardia in una categoria come questa, c’è tanto da lavorare ma ce la faremo».