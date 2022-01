ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Spezia-Verona si giocherà regolarmente, l’ASL Veneto non è intervenuta per bloccare la trasferta

Spezia-Verona si giocherà, nonostante i tanti casi Covid all’interno del gruppo squadra dei gialloblù.

Come riportato da Sky Sport, l’ASL Veneto non è intervenuta per bloccare la trasferta dell’Hellas che è così regolarmente partita per la Liguria.