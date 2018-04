La Roma a caccia di nuovi introiti. Sponsor Roma: in arrivo due importanti accordi per i giallorossi con Turkish Airlines e Hyundai

La Roma sta vivendo un buon momento, in campo e fuori. I giallorossi sognano la conquista della Champions League e dovranno affrontare il Liverpool in semifinale. La società del presidente Pallotta può contare sugli introiti della Champions ma presto potrà contare anche sugli introiti degli sponsor. Dalla prossima stagione infatti la maglia giallorossa avrà due nuovi sponsor. Non c’è ancora l’ufficialità ma dovrebbe arrivare molto presto. I giallorossi sono vicini a chiudere l’accordo con Turkish Airlines.

Il logo andrà sulla parte frontale delle divise giallorosse. La Roma non ha uno sponsor sulla maglia dal 2012/2013, una grave mancanza in termini economici per un club come quello giallorosso. Questi introiti, uniti a quelli derivanti dal progetto del nuovo stadio potrebbero anche modificare i piani della società romanista in futuro, evitando alcune cessioni necessarie in termini di bilancio. A favorire l’accordo con Turkish Airlines ci sarebbe (anche) la presenze di Cengiz Under, uno dei volti più apprezzati in Patria. Presto, oltre al main sponsor, dovrebbe arrivare anche il back sponsor. La Roma è vicina all’intesa con Hyundai che dovrebbe versare 3,5 milioni l’anno, che diventeranno 12 in totale sommati a quelli della Turkish Airlines.