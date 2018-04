Roma, Pallotta porta il nuovo sponsor: sarà Hyundai?

James Pallotta questa mattina è sbarcato a Roma, il presidente è pronto a portare un nuovo sponsor per il club: possibile accordo triennale con Hyundai

Fase decisiva della stagione per la Roma, in lotta per il terzo posto e attesa domani dalla sfida contro il Barcellona all’Olimpico, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa mattina è sbarcato nella Capitale il presidente James Pallotta, pronto a fare il punto della situazione sportiva ma non solo: in ballo il nuovo sponsor.

Arrivato alle 7 all’aeroporto di Ciampino con il suo aereo privato, il chairman di Boston domani assisterà alla sfida con il Barca ma la sua agenda è ricca di appuntamenti. Il capitolo sponsor è il più delicato e le ultime indiscrezioni rivelano un possibile accordo con la multinazionale coreana Hyundai: triennale da circa 10 milioni di euro complessivi.