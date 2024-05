Napoli, le CONDIZIONI di Kvaratskhelia e Osimhen: ecco come stanno le due stelle dei partenopei

Il Napoli rincorre l’Europa tramite campionato dopo una stagione deludente. Ecco le condizioni di Kvarastkhelia e Osimhen

Il Napoli è reduce da un pareggio per 2-2 contro la Roma al Maradona che ha lasciato l’amaro in bocca a Calzona e i suoi uomini. Ora i partenopei affronteranno Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce. Ecco il report allenamento degli azzurri.

REPORT – «La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di possesso palla. Successivamente il gruppo ha disputato una serie di partitine. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo. Terapie per Zielinski»