Sponsorizzazioni dei club in Italia – Panoramica sugli sponsor di Maglia Serie A

Nel calcio italiano lo sponsor di maglia non è un semplice logo applicato alla divisa. Rappresenta un pilastro fondamentale nel modello economico dei club di Serie A. Garantisce alle società un importante introito economico ed è una fonte stabile di ricavi che, in tante occasioni, consente la reale sostenibilità dei club. In questo articolo approfondiremo l’argomento, dando anche uno sguardo ai brand presenti sulle maglie dei Top Club.

Per essere precisi, però, bisogna chiarire un punto importante. Ogni club ha più sponsor, anche sulla maglia stessa, seppur in posizioni meno centrali della divisa. Abbiamo deciso, però, di soffermarci sul main sponsor perché rappresenta uno degli asset commerciali più importanti per i club italiani.

Il Ruolo delle Sponsorizzazioni nel Calcio Italiano

Come detto, lo sponsor di maglia principale garantisce un’entrata rilevante per le casse dei club. Naturalmente, questo perché parliamo del brand che gode della maggior visibilità. È presente in ogni partita, sia a livello nazionale che internazionale. Quando la foto o il video di un calciatore fa il giro del mondo, magari per uno splendido gol realizzato o una parata incredibile, anche il brand gode della stessa diffusione. Ciò, di conseguenza, rende quella posizione sulla maglia, in particolare dei club più importanti, molto ambita.

Impatto Economico degli Sponsor di Maglia

Secondo lo “Sporteconomy Jersey Sponsor Index”, la Serie A di calcio italiana sta incrementando i suoi introiti anche grazie a contratti più ricchi con gli sponsor. Secondo le stime della stagione precedente, il valore complessivo degli investimenti da parte dei vari brand ha superato i 218 milioni di euro. C’è da segnalare, però, una forte discrepanza tra i club top e quelli di fascia medio-piccola. I primi quattro, cioè Milan, Inter, Juventus e Napoli, hanno incassato il 75% delle sponsorizzazioni. Le altre 16 squadre, perciò, si sono suddivise il restante 25%.

Da segnalare, poi, anche il ritorno sulle maglie dei calciatori delle società di betting e casinò online[1] , anche se in versione “infotainment”. Parliamo di una modalità con cui le aziende legate alle scommesse sportive mantengono la loro visibilità sulle maglie. Ci riescono non promuovendo direttamente le scommesse e i giochi, ma forme di intrattenimento e statistiche.

Principali Sponsor di Maglia dei Top Club di Serie A

Il rapporto sponsor di maglia-grandi club italiani (ma vale lo stesso per le squadre internazionali) è molto particolare. Da una parte il brand gode della grande visibilità della squadra, dall’altra il club lega il suo nome a un marchio spesso di livello mondiale e che porta nelle sue casse milioni di euro.

Il Napoli campione d’Italia nel 2025, ad esempio, ha rinnovato il suo rapporto con MSC, un’azienda legata al territorio campano, ma che opera in tutto il mondo nel campo dei trasporti e delle crociere.

L’Inter ha scelto Paramount+, brand mondiale dell’intrattenimento. Il Milan, invece, ha legato il suo nome all’Emirates, tra le compagnie aeree più famose e quella che garantisce viaggi di lusso senza eguali.

Strategie di Club di Fascia Media

Se per le squadre di alta classifica e con milioni di fan alle spalle, la sponsorizzazione di maglia rappresenta anche uno strumento di espansione globale, la situazione è diversa per i club di fascia medio-bassa della Serie A. In questi casi, infatti, il main sponsor è prima di tutto utile per avere un equilibrio economico, fondamentale in questi anni per non incappare in sanzioni da parte delle federazioni.

Inoltre, in molti casi si cercano partnership con brand del territorio, così da creare un legame più forte con la città e i tifosi. Il Lecce, ad esempio, collabora con Deghi, società leccese con store fisico nella città pugliese, ma che spedisce in tutta Italia, e non solo, grazie al suo incredibile lavoro online.

Ancora più identitaria è la scelta dell’Udinese che collabora con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Stesso discorso per il Cagliari che ha come sponsor principlai sulla maglia Ichnusa, birrificio legato al territorio, e la Regione Sardegna.