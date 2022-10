Squalifica Lauriente, l’attaccante del Sassuolo sarà costretto a saltare la prossima sfida contro l’Empoli

Piove sul bagnato in casa Sassuolo, travolto al Maradona dal Napoli di Spalletti. Nel finale di gara è stato infatti espulso l’attaccante Lauriente.

Severa la prima ammonizione per il francese, mentre più giusta è stata la seconda per un intervento in netto ritardo ai danni di Demme.