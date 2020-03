Squalifica Sturridge dopo il caso scommesse. E rescinde col Trazbonspor

La Football Association squalifica Sturridge dopo le vicende legate alle scommesse. E il Trazbonspor comunica la rescissione del contratto

E’ il momento più buio della carriera di Daniel Sturridge, ex attaccante del Liverpool e dell’Inghilterra. La Football Association ha squalificato il giocatore per via delle scommesse illecite. Ecco la nota della FA.

«La Football Association ha emesso un comunicato in cui si conferma che Sturridge sarà squalificato da tutte le attività calcistiche per 4 mesi, dopo aver vinto un ricorso riguardante la sua precedente punizione per aver infranto delle regole sulle scommesse. Sturridge era stato originariamente squalificato per due settimane a luglio 2019, ma la sanzione si è rivelata essere troppo indulgente e ora dovrà rimanere fermo fino a giugno».

Come se non bastasse, il Trazbonspor, club detentore del cartellino del britannico, ha comunicato la rescissione consensuale del contratto: «Ringraziamo Daniel per il suo contributo al club e gli auguriamo ogni successo per la sua carriera».