Stadio Roma, il CEO Berardi: «Massima collaborazione con il comune»

Il CEO della Roma, Pietro Berardi, ha partecipato ad una seduta della Commissione Congiunta Urbanistica e Sport per parlare del nuovo stadio dei giallorossi, che dovrebbe sorgere a Pietralata entro il 2027. Di seguito le sue parole riportate da Gazzetta.it e anche quelle pronunciate su Mourinho nel corso dell’evento “I nostri primi 20 anni” organizzato dal Roma Club Montecitorio.

STADIO – «Prendiamo il progetto con la massima serietà, passiamo più tempo in questa stanza che nelle nostre case, e stiamo lavorando alacremente ad ogni piccolo dettaglio. C’è la massima collaborazione con l’Assessore Veloccia e tutto il suo staff. Per cui siamo pronti a rispondere a ogni domanda in maniera costruttiva e collaborativa per fare questo progetto che è importante per tutta la città di Roma. Da parte nostra c’è il massimo impegno a fare le cose al meglio possibile insieme alla vostra collaborazione».

MOURINHO – «La mia convinzione è che anche l’anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma. Con Mourinho siamo a metà contratto , un anno e mezzo, lui è molto determinato soffre per la As Roma per raggiungere il risultato».