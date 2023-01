Stasera Bayern-Colonia: la coerenza dei campioni di Germania

Bayern Monaco in campo oggi per chiudere il girone d’andata contro il Colonia: i precedenti dimostrano la costanza dei bavaresi

Da stasera in Germania inizia la diciassettesima giornata, il turno che chiude il girone d’andata. Come prevedibile, il Bayern si è già laureato campione d’inverno e nel suo caso non è mai un titolo platonico perché viene puntualmente confermato al termine del campionato. Attualmente il vantaggio in classifica è di 5 punti su un trio che si smembrerà: Friburgo ed Eintracht Francoforte si sfideranno domani sera, mentre l’Union Berlino è impegnato a Brema contro il Werder.

La storia di Bayern-Colonia presenta i numeri che vedete qui sotto. A Monaco, gli ultimi due appuntamenti hanno visto prevalere i padroni di casa: 3-2 l’anno scorso (doppietta di Gnabry), 5-1 due campionati fa (e anche in quel caso Gnabry ne fece 2, come Lewandowski).

Colpisce la coerenza quasi assoluta dei campioni di Germania: davanti al proprio pubblico hanno vinto 25 volte; al cospetto di quello di Colonia una in più. Forse è proprio questa la definizione di big: comportarsi ovunque nello stesso modo.