Stasera il Barcellona: il Bayern chiama i tifosi

In occasione della sfida di ritorno dei gironi di Champions League contro il Barcellona, il Bayern Monaco ha chiamato a raccolta i tifosi

Stasera si gioca Barcellona-Bayern. Una sfida di grande fascino e forse anche di grande spettacolo, ricordando le tante emozioni registrate all’andata con il successo dei tedeschi a Monaco per 2-0. Il “forse” è dato dalla gara precedente dell’Inter, che in caso di successo sul Viktoria Plzen (probabile) renderà la sfida del Camp Nou poco più che un’amichevole. In ogni caso, con una card a effetto, il club bavarese oggi ha risvegliato l’interesse dei suoi tifosi presenti in tutto il mondo chiedendo in quale angolo del globo assisteranno alla partita dei loro beniamini, con tanto di calcolo dei diversi fusi orari.