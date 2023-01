STATS Juventus: meglio Danilo o Alex Sandro?

Oggi, in Juventus-Udinese, Danilo e Alex Sandro dovrebbero comporre la difesa a tre insieme a Rugani. Al di là delle impressioni visive, per le quali il componente di destra è uno dei punti di forza della Juve Allegriana e quello di sinistra da un po’ di tempo non è più una fonte di sicurezza, cosa ci dicono le statistiche?

Osserviamo i numeri e muoviamoci sulla tabella. Giochiamo su qualche indicatore

I TIRI – Danilo ha finora prodotto 9 conclusioni in campionato, il triplo di quelle di Alex Sandro. Nessuno si è tradotto in gol e la vera differenza è costituita dal gioco aereo, dove Danilo si è già espresso 5 volte, senza centrare lo specchio, peraltro, il compagno ancora latita.

DUELLI DIFENSIVI – La media a partita vede prevalere Danilo ma non in modo netto: 4,9-4,0. Colpisce però l’efficace dei suoi interventi, che risulta superiore al compagno di Seleçao: 2,1-1,3. Numeri che maturano soprattutto nella propria metà campo: Danilo è un difensore adattabile a ogni circostanza, Alex Sandro non è esente da qualche distrazione

RECUPERI – Qui c’è la “rivincita” di Alex Sandro, che evidentemente regala un apporto non così banale in questa voce. 4,6 a 4,1 a favore del mancino, una superiorità espressa in ogni parte del campo, sia in fase più avanzata (dove la differenza è più ampia) che dietro.