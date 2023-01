STATS – La Juventus di Allegri è davvero corto muso? Sì e No.

Napoli-Juventus di venerdì sera dirà molto sul campionato delle due squadre.

Le due vittorie recenti dei bianconeri nei finali di gara hanno portato molti a considerare il cosiddetto “corto muso” come la dimensione esistenziale della squadra di Allegri. Come sempre, far parlare i numeri per capire le opinioni correnti è decisamente produttivo. Ed è così che si può vedere come nella frequenza dei risultati del campionato 2022-23 emergano alcune considerazioni.



SI’, É CORTO MUSO – Il risultato più frequente è la vittoria per 0-1 in trasferta. Senza arrivare all’estremo di Cremona, dove è maturata all’ultimo respiro, la Juve ha vinto in questa maniera anche sui campi di Torino, Lecce e Verona. Tutti successi ottenuti nel secondo tempo. Non si può parlare di un caso, data la ricorrenza delle prove. Ed il fatto che 3 avversarie su 4 occupino la parte destra della classifica, dice che la Juve fa fatica con le piccole o che non ha tanta voglia d’impegnarsi, forse sapendo che comunque il risultato alla fine sorride lo stesso (anche se a Genova, con la Sampdoria, l’operazione risparmio a inizio campionato non riuscì).

NO, NON E’ CORTO MUSO – L’1-0 con l’Udinese in casa è un’eccezione. La juve ha già vinto 3 volte con un secco 3-0 e in altre 2 circostanze per 2-0. E c’è anche un 4-0 sull’Empoli, il successo più eclatante del girone d’andata. Colpisce un altro dato: se la Juve subisce un gol, la vittoria non arriva mai. Che sia questo il prossimo step da raggiungere, quando prima o poi qualcuno troverà il modo di superare Szczesny?