STATS – Le 5 partite dove Dzeko ha tirato di più: no Inter, sì Roma

La stagione di Edin Dzeko all’Inter verrà sottoposta sicuramente a valutazione da parte dei dirigenti nerazzurri

La stagione di Edin Dzeko all’Inter viene sottoposta sicuramente a valutazione da parte dei dirigenti nerazzurri in relazione alle sue prospettive future. Quanto l’attaccante bosniaco potrà incidere il prossimo anno? É ancora giusto puntare su uno come lui, protagonista di una prima fase della stagione di assoluta eccellenza e di una seconda parte in calo, sia in termini di gol che di efficienza delle prestazioni? In attesa di una risposta sotto forma di rinnovo contrattuale, andiamo a rivivere le 5 partite di Dzeko che lo hanno visto andare a concludere più volte nel corso della sua fantastica carriera.

1) 2009-10 Wolfsburg-Friburgo 2-2. Record personale con ben 14 conclusioni, che non bastano però a far sì che la sua squadra ottenga l’intera posta. In quella gara Edin non segna, ma ha modo di consolarsi successivamente.

2) 2017-18 Benevento-Roma 0-4. Doppietta per il campione bosniaco, che centra anche due legni e che dà la sensazione di avere un atteggiamento cannibalesco al cospetto delle piccole. Peraltro in quel periodo, a inizio stagione, viaggia alla media di 1,25 gol a gara, non sembra avere pietà per nessuno.

3) 2012-13 Lettonia-Bosnia 0-5. Gara valevole per le qualificazioni mondiali. Nella cinquina, Dzeko ha tutto sommato una parte marginale e non va oltre una semplice realizzazione.

4) 2017-18 Roma-Spal 3-1. Come fare la differenza. Inizia provocando l’espulsione di Felipe e mette così la strada in discesa. A quel punto accelera la pedalata sbloccando il risultato su assist di El Shaarawy. Gol di sinistro, con diagonale precisissimo

5) 2017-18 Roma-Verona 3-0. In settimana Dzeko discute con Di Francesco. In partita si scatena e va a segno due volte. Se c’è un modo per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, diciamo che lui è uno che lo conosce.