STATS – Milan, la timidezza di De Ketelaere si vede da Brahim Diaz

Il caso De Ketelaere sta affliggendo il Milan da diverso tempo, ancor più date le fortissime aspettative createsi intorno al giovane belga. Ma dopo che Charles è andato vicino al gol a Monza, la reazione dell’ambiente, inteso come gruppo spogliatoio, è stata assolutamente compatta. Un po’ tutta la squadra ha voluto esternare via social la stima e l’affetto nei confronti del compagno, ritenendo che sia pronto ormai per sbloccarsi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, anche il principale concorrente lo vuole aiutare: «Tra tanti segnali di affetto, quello di Brahim vale doppio perché arriva dal suo rivale diretto per una maglia: CDK in questo 3-4-2-1 può giocare anche a sinistra, al posto di Leao, ma la sua posizione naturale è quella di Diaz».

Il Foot Radar è abbastanza impietoso nel confronto tra le due opzioni a disposizione di Stefano Pioli. Visivamente emerge in maniera molto netta la differenza di rendimento tra i due giocatori. Rispetto a De Ketelaere, Diaz è superiore in tutte le voci e le due più marcate dicono molto rispetto alle difficoltà del neo-acquisto. Il ragazzo di Bruges appare in difficoltà rispetto al compagno soprattutto nei lanci lunghi tentati e nei passaggi ricevuti. In fondo, è il diagramma della timidezza: CDK non ha il coraggio nel tentare la giocata lunga (si sa quanto San Siro possa borbottare assistendo a errori tecnici). Ma quel che sembra più urgente da correggere è la poca propensione a farsi trovare libero, a partecipare al gioco. A meno che il dato non dica anche che la squadra non ha una grande fiducia in lui e non lo cerchi come fa invece con lo spagnolo, sapendo che da lui qualcosa d’istantaneo si può sempre creare. A Monza CDK è stato in campo 26 minuti, con 8 passaggi positivi e 3 negativi. Non sono grandi numeri, ma ci può senz’altro lavorare per farli crescere.