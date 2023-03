STATS – Milan-Napoli: cosa hanno detto i primi 8 incontri di Champions League?

Manca ancora molto tempo al derby italiano dei quarti di finale di Champions League tra Milan-Napoli ma si può fare una prima analisi

Manca ancora molto tempo al derby italiano dei quarti di finale di Champions League e Milan–Napoli non può certamente essere letta attraverso il diverso percorso fatto in campionato. Proprio i due tecnici, nei commenti a caldo, lo hanno rivelato. Spalletti puntando sul peso della tradizione, tutto favorevole ad avversari che hanno la consuetudine di vincere in Europa, laddove la sua squadra si è invece spinta come mai prima era successo in territori non conosciuti. Una posizione che Pioli non rifiuta: «Ai quarti tutte le squadre sono difficili da affrontare. Il Napoli è forte e sta dominando il campionato. Ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan».



Come ha scritto oggi sul Corriere della Sera Alessandro Bocci, anche il cammino in Champions ha però sorriso maggiormente agli azzurri che ai rossoneri: «Per quanto visto sinora la bilancia pende dalla parte della prima della classe. Il Napoli ha vinto 7 partite europee su 8, gioca un calcio bello, elegante e dinamico e ha saputo coinvolgere la sua gente, proprio come aveva fatto Sacchi a Milano». E si può aggiungere anche l’analisi di alcuni numeri, a partire da quelli spiccatamente offensivi maturati a partita nel girone e nelle 2 gare degli ottavi. La sensazione è che si prospetti un confronto equilibrato e di buon profilo tecnico.

TIRI – Il Napoli conclude 4,25 in più rispetto al Milan. Un dato già significativo, al quale si aggiunge la precisione nello specchio. La percentuale è favorevole a Osimhen, Kvara e compagni: 46,3 contro 35,3%. Può sembrare una differenza di poco conto, ma maturata in un contesto di 8 partite è abbastanza per inquietare Maignan.

CROSS – Qui il Milan è più presente del Napoli. Ne ha confezionati 81 contro i 73 dei rivali. La percentuale della riuscita è però molto simile: 24,7 contro 23,3.

DRIBBLING – Il Diavolo stravince numericamente: 24 a 16. Ma nell’efficacia, il Napoli si riprende, gliene riescono il 43,8 contro il 37,5.