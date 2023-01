STATS – Monza-Inter, nerazzuri a due volti

Monza-Inter è stata una gara finita in pareggio e che per volume di gioco i padroni di casa hanno condotto con autorevolezza.

Ecco alcuni dati che stanno a dimostrarlo, per quanto condizionati dalle due situazioni di vantaggio che hanno indotto i ragazzi di Palladino a fare la partita.

POSSESSO PALLA – 55-45%, non è così scontato anche se la formazione di Inzaghi non di rado lascia campo e palla all’avversario. Il dato della ripresa – 60-40% – dice di uno squilibrio netto, i nerazzurri non sono riusciti a mandare a vuoto gli avversari

TIRI – 7-4 è il dato della ripresa. Al possesso ha coinciso una maggiore incidenza de brianzoli, culminata nella rete del 2-2

TROPPI FALLI – Che sia dipesa dalla direzione arbitrale o dalle due squadre, il totale di 32 falli è eccessivo. E sono ben 20 quelli complessivi dell’Inter, 12 dei quali nel secondo tempo: qualcosa non ha funzionato nella capacità di recupero palla

DIFFERENZA – Non è un dettaglio: l’Inter ha battuto 5 corner nei primi 45 minuti e nessuno nella ripresa. Anche questo è un numero che segnala una difficoltà della ripresa