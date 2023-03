STATS – Napoli Atalanta, Kim ferma tutti e forse si ferma pure lui

C’è preoccupazione a Napoli per l’uscita di Kim Min-Jae prima del tempo in occasione della gara con l’Atalanta. Ecco perché

C’è preoccupazione a Napoli per l’uscita di Kim Min-Jae prima del tempo in occasione della gara con l’Atalanta. Non tanto per l’impegno immediato con l’Eintracht Francoforte che dovrebbe essere blindato e neanche per quelli di campionato, che dovrebbero essere blindati. Piuttosto, è dai quarti di finale di Champions League (che sono certi o quasi) che il sud-coreano serve assolutamente, ed è per questo che ieri Luciano Spalletti a fine gara ha minimizzato l’accaduto: «Gli ho detto che domani si deve allenare, sta benissimo».



Aggiungendo una descrizione estremamente significativa sullo status raggiunto dal difensore che ha sostituito – in campo e nel cuore dei tifosi – un totem come Koulibaly: «Nella partita il coreano fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Appena avrà preso possesso del nuovo modo di giocare a calcio non si sa dove possa arrivare». É la prefigurazione di un’ulteriore possibile crescita, la cui ampiezza non è ancora dato prevedere.

L’importanza di Kim è evidente dai numeri. Ha giocato praticamente sempre nelle 26 gare di Serie A, per un totale di 2193 minuti, con una percentuale del 93,7 che ne proclama meglio di ogni altra cosa l’insostituibilità. Per quanto riguarda le zone dove tocca il pallone maggiormente, è significativo dell’atteggiamento della squadra azzurra che quella prevalente sia davanti alla difesa (29,4%); altrettanto interessante è che siano molto più alto il dato relativo alla fascia sinistra che all’area di rigore, ulteriore dimostrazione che il Napoli raramente è costretto sulla difensiva.



Nel merito della prestazione di ieri, Kim si è guadagnato ottimi voti, motivati da due testate attraverso la capacità di fermare addirittura due attaccanti diversi. La Gazzetta dello Sport gli ha dato 7,5: «In anticipo, o in chiusura o con la fisicità i suoi interventi esaltano il Maradona. Cancella Hojlund». Il Corriere della Sera lo premia con mezzo voto in meno: «Difende in avanti, di lato. In corsa e da fermo. Una garanzia, con Zapata una lotta tra giganti».