STATS – Napoli-Juve, quanto incide l’assenza di Cuadrado?

Nelle previsioni della vigilia, Napoli-Juventus viene letta in modo tutto sommato semplice.

Gli azzurri sono il migliore attacco del torneo con 39 reti in 17 incontri e hanno una chiarissima mentalità offensiva. La Juventus, invece, è tornata a numeri da record in difesa e ama chiudersi a riccio, soprattutto nel primo tempo: 7 gol incassati e 8 clean sheet di fila fanno pensare che questa strategia non verrà abbandonata. Ma sul piano più strettamente agonistico, quali saranno i giocatori che hanno vinto più contrasti in questa prima parte di campionato?

Il Napoli ha in Lobotka il leader in questa voce. Non molto distanti, però, due difensori a pari merito: Di Lorenzo e Kim Min-Jae. Vista così la situazione, Di Maria – che verosimilmente agirà dietro un’unica punta rappresentata da Milik – potrebbe cercare spazio sulla destra, il lato dove troverebbe Mario Rui, meno aggressivo dei compagni.

Anche nella Juventus è il giocatore schierato nel mezzo del centrocampo colui che vince più contrasti. E potrebbe essere proprio questa la caratteristica che induce Allegri a puntare su Locatelli e non su Paredes, nonostante l’argentino sia entrato bene nel finale di Juventus-Udinese. Ma i leader nei contrasti vinti sono Danilo e Cuadrado e l’assenza del colombiano, nonostante una flessione di rendimento, non è un particolare trascurabile quando la gara aumenta i giri e c’è bisogno di interventi più decisi.

E quanto lavoro fa Cuadrado dietro lo si vede proprio dalle zone dove in questo campionato ha vinto i contrasti: 17 in fase difensiva, solo 1 nella metà campo avversaria