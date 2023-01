STATS – Più in area, più in difesa: il Dybala della Roma rispetto a quello della Juve

Non c’è dubbio che la Roma migliore si veda con Paulo Dybala.

Anche a San Siro, domenica scorsa contro il Milan, pur non facendo una partita strepitosa non è mancato il suo contributo di qualità. Ma qual è l’utilizzo che Mourinho sta facendo della Joya. Andiamo a vedere le zone di campo dove agisce il talento argentino.

A fronte di 11 partite su 17 (sostanzialmente i 2/3) Dybala ha giocato esattamente la metà dei minuti. Un rendimento perciò condizionato da qualche assenza prolungata e che ha indotto il tecnico a utilizzarlo con attenzione.

Libero di agire in tutto il campo, Paulo entra in azione prevalentemente sulla trequarti. In area di rigore tocca il 9% dei palloni a fronte di un modesto 6% in bianconero nel 2021-22.

La grande sorpresa è che è più attivo in zona difensiva sulla destra, dove raggiunge quota 12,8: in gran parte ovviamente per aiutare la squadra a salire, ma colpisce che poco meno della metà riguardino la zona più bassa.

Segno di un Dybala disponibile ai ritorni all’indietro (leggermente di più di quanto avesse fatto lo scorso torneo con la Juventus, dove si era attestato sul 10%).

Su 24 duelli difensivi, l’ex juventino ne ha vinti un terzo e 2 di questi li ha registrati proprio contro la sua squadra di un tempo.