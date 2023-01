STATS – Serie B, è il Bari a vincere più contrasti

Uno dei luoghi comuni trionfanti da sempre riguarda la Serie B e la sua durezza.

Ed è così con una certa curiosità che abbiamo cercato di capire se la classifica attuale corrisponde a quella di chi vince più contrasti: la determinazione negli uno contro uno o nelle palle contese è uno degli ingredienti che fanno la differenza?

Proviamo a fare qualche piccola riflessione vedendo cosa succede.

BARI – In testa nei contrasti, quarto in classifica e con la sensazione di poter crescere. Insieme a Genoa e Reggina, è la formazione che ha conquistato più punti fuori casa. Insomma, la faccia feroce fuori dalla Puglia, se si cerca uno slogan (ma non solo: c’è tanta qualità, se si è in quell’ambito il miglior attacco e la migliore difesa)



LE COMBATTENTI – A seguire il Bari, c’è una lunga teoria di formazioni che sono in lotta per non retrocedere. Altro slogan: la Serie C loro la contrastano davvero. Brescia, Spal, Perugia, Como e Cittadella: prima di ritrovare una squadra da playoff – il SudTirol – c’è un elenco fitto di combattenti.



LE MAGNIFICHE 3 – Frosinone in testa, Reggina e Genoa a pari merito a inseguire. Nella top ten dei contrasti solo la squadra allenata da Alberto Gilardino vi entra. Il Frosinone occupa la posizione numero 14, la Reggina addirittura 19. Ultimo slogan: loro non contrastano, non ne hanno bisogno…