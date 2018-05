Mariusz Stepinski è un calciatore cel Chievo. Era in prestito dal Nantes, ma i gialloblu hanno riscattato il suo cartellino, è ufficiale

Il Chievo si prende tutto Mariusz Stepinski. Il giocatore era in prestito dal Nantes con diritto di riscatto, ma ha fatto una bella stagione e soprattutto nel finale è stato tra i migliori del Chievo. I gialloblu, che perderanno Roberto Inglese (destinato al Napoli), hanno quindi deciso di esercitare l’acquisto del polacco, che dalla prossima stagione sarà interamente del Chievo.

«L’A.C. Chievo Verona comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Mariusz Stepinski dall’F.C.Nantes. Il contratto con il calciatore avrà durata fino al 30 giugno 2021» è quanto si legge in una nota ufficiale, diramata nelle ultime ore dalla società veneta.