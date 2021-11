Stop doppia utenza per abbonamento DAZN, la replica: «Nessun commento da parte dell’azienda»

DAZN non ha voluto commentare la notizia de Il Sole 24 Ore riguardo lo stop alla doppia utenza per abbonamento

Sta facendo molto discutere la notizia rilanciata da Il Sole 24 Ore riguardo lo stop alla doppia utenza per abbonamento DAZN. Gli abbonati sono sul piede di guerra ma per ora l’azienda non ha voluto commentare.

«Al momento nessun commento da parte dell’azienda», così Dazn ha replicato all’Adnkronos sull’indiscrezione. L’orientamento della piattaforma è quello di consentire la visione su 2 dispositivi contemporaneamente solo se collegati alla stessa rete fissa. A breve prevista la comunicazione ufficiale agli abbonati.