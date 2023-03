Stramaccioni: «Per giocate metto Cassano un gradino sopra Del Piero»

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista, ha parlato nel post partita di Roma-Juve a DAZN facendo un paragone tra Cassano e Del Piero

PAROLE – «Per giocate pure metto Cassano un gradino sopra Del Piero. Cassano io l’ho respirato in due momenti. Uno nella Roma, perché io ero al settore giovanile, e il giocatore che arriva da Bari è qualcosa di incredibile. Noi abbiamo visto l’anno di Totti e Cassano, quando giocavano come due punte, pur non essendole, sparivano i palloni, facevano delle giocate che si capivano solo loro. Ricordo quel 4-0 alla Juventus, in cui hanno prodotto una serie di giocate incredibili. Poi l’ho avuto da giocatore (all’Inter ndr). Con lui ho visto delle cose che non ho più visto».