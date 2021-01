Si profila il clamoroso ritorno in Italia di Kevin Strootman: il centrocampista olandese, ora al Marsiglia, è a un passo dal Genoa

Dopo la fortunata esperienza con la Roma, Kevin Strootman potrebbe dunque riabbracciare il Belpaese. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore olandese lunedì arriverà in Italia per chiudere l’accordo con il Genoa che lo accoglierebbe in prestito dal Marsiglia.