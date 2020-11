Stroppa: «Dobbiamo assolutamente fare punti. Dobbiamo mettercelo in testa.»

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna

«Buone prestazioni ma pochi punti? Abbiamo delle buone conoscenze e dobbiamo continuare così. Sono convinto che i risultati arriveranno. Dobbiamo giocare per i 3 punti. Cosa servirà contro il Bologna? Continuare a fare quanto già facciamo. Dobbiamo migliorare negli episodi. Dobbiamo assolutamente fare punti. Dobbiamo mettercelo in testa. Lavorare più sul risultato senza dimenticare le nostre caratteristiche. Il Bologna è forte e lo sappiamo. Sarà una partita difficile. Penultimo posto in classifica? La squadra ha dimostrato di poter stare in Serie A e ha dimostrato anche di meritare ben oltre questa posizione. Riviere e Molina? Molina vuole essere protagonista. Riviere non ci sarà. Gli altri? Benali e Rispoli non ci saranno. Faremo di necessità virtù».