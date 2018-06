David Suazo diventa allenatore del Brescia, è ufficiale l’incarico per l’ex attaccante di Inter e Cagliari: riparte dalla Serie B

Non è una boutade, è ufficiale: nella prossima stagione David Suazo allenerà il Brescia in Serie B. L’ex attaccante del Cagliari, che ha esperienze pure con Inter e Genoa, si sederà per la prima volta sulla panchina di una squadra di “grandi”.

Finora ha fatto l’allenatore solo nelle giovanili dei sardi, ma il presidente del Brescia Cellino conosce le sue qualità e ha deciso di chiamarlo ad allenare la prima squadra. Nei prossimi giorni si terrà la conferenza stampa di presentazione.