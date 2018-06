Venezia-Palermo, playoff Serie B 2017/2018: formazioni ufficiali e diretta live

Venezia-Palermo, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d'inizio dell'attesa semifinale d'andata dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo, in programma allo stadio "Luigi Penzo" del capoluogo veneto, questa sera alle ore 21. I padroni di casa, grazie il successo ottenuto contro il Perugia di Nesta, si sono aggiudicati il pass per la seconda fase. Gli uomini di Inzaghi, nonostante l'ottimo stato di forma, se la dovranno vedere con una compagine agguerrita e vogliosa di ritornare a calcare i palchi della massima serie italiana, dopo un anno di distanza. Stellone riuscirà a recuperare uomini importanti come Nestrovski, Rolando e Coronado, elementi essenziali pronti a dare un contributo determinante. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match.

Venezia-Palermo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21.

Venezia-Palermo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale.

Venezia-Palermo: probabili formazioni e pre-partita

Quella che andrà in scena questa sera alle 21 allo stadio “Penzo” di Venezia, tra i padroni di casa e gli isolani del Palermo, sancirà il primo step per il passaggio alla finale dei playoff di Serie B. I lagunari, dopo aver fatto valere il fattore campo contro il Perugia di Nesta, sono pronti a battersi per ripetere l’impresa realizzata soltanto qualche settimana fa contro gli isolani. Per l’occasione, Inzaghi dovrebbe ripartire dal 3˗5˗2, apparentemente senza alcun tipo di turnover: Andelkovic, Domizzi e Modolo in difesa, l’eroe dell’ultima partita Stulac a centrocampo e la coppia Litteri e Geijo in avanti.

I rosanero, già certi di un posto in semifinale per il miglior piazzamento in classifica, recuperano completamente uomini chiave come Nestorovski, Coronado e Rolando, in attesa del ritorno del polacco Dawidowicz, non convocato dal ct per i prossimi mondiali. Con le assenze certe, invece, di Chocev e Struna, Stellone sembra intenzionato a confermare il 4˗4˗2, con Bellusci dal primo minuto. L’unico dubbio riguarda l’attacco, dove oltre al già citato Nestorovski, che potrebbe partire titolare, il tecnico dovrà escluderne uno tra il macedone, La Gumina e l’ex di turno Moreo.

VENEZIA (3˗5˗2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijo. Allenatore: Inzaghi

PALERMO (4˗3˗1˗2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Gnahoré, Jajalo, Murawski; Coronado; Moreo, La Gumina. Allenatore: Stellone

Venezia-Palermo: i precedenti del match

Venezia e Palermo, due delle principali pretendenti, fin da inizio anno, a salire nella massima categoria italiana, si ritrovano a sfidarsi per il primo match point per un posto che vale l’accesso alla finale dei playoff. Sarà la sfida numero 46 tra le due formazioni, compresi gli scontri in Serie A, per un bilancio che recita 14 vittorie per i lagunari, 19 per i rosanero e 12 pareggi. Nella serie cadetta, sono ben 39 i precedenti, che rappresentano la stragrande maggioranza degli incontri tra le due squadre. L’ultima sfida tra le due squadre al “Penzo” si è giocata lo scorso aprile ed è stata una netta vittoria dei padroni di casa per 3˗0, con le reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. Prima dell’ultimo doppio confronto dell’odierna stagione, l’ultimo incontro tra le due formazioni risaliva, addirittura, al 16 marzo 2004, finito con il netto risultato di 4˗0 in favore dei rosanero, lanciatissimi verso la promozione in Serie A. In quella data, Toni segnò la rete che gli consegnò lo scettro di capocannoniere della serie cadetta.

Venezia-Palermo: l’arbitro del match

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro designato a dirigere la semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo, in programma questa sera alle 21 allo stadio Luigi Penzo. Per il direttore di gara veneto, classe 1984 e ingegnere di professione, sarà la gara numero 23 in stagione, 18 delle quali dirette nella serie cadetta. Di queste 18, in due occasioni è stato direttore di gara dei lagunari: la prima, alla 17° giornata, proprio contro i rosanero (match conclusosi in pareggio) e la seconda, alla 24°, nella corposa vittoria casalinga guadagnata contro il Bari. Per quanto riguarda gli ospiti, oltre alla sfida contro la squadra di Inzaghi, Chigffi è stato designato direttore di gara alla 4° giornata, contro il Foggia e, alla 26°, contro il Perugia. Il fischietto sarà coadiuvato da Luigi Lanotte di Barletta e Oreste Muto di Torre Annunziata. Quarto ufficiale sarà Edoardo Raspollini di Livorno, mentre gli arbitri addizionali saranno Daniele Minelli di Varese e Juan Luca Sacchi di Macerata.

Venezia-Palermo Streaming: dove vederla in tv

Venezia-Palermo sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.