Super League, Tebas: «I leader dei club sono ignoranti»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Golazo del gol della Super League.

«I leader della Superlega hanno dimostrato profonda ignoranza dell’industria del calcio. C’è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della Liga. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo di Superlega. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcuni organi della Liga, devono dare spiegazioni agli altri club, non al presidente della Liga. Gli è stato chiesto più volte se ci fosse dietro questo progetto e non hanno mai risposto. Se vinci questa battaglia, significa vincere per il calcio europeo e spagnolo. Non è una battaglia personale contro nessuno. La Superlega era totalmente pericolosa contro il nostro calcio».