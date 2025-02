Supercoppa, clamoroso stravolgimento per quanto riguarda il trofeo. Ecco come verrà disputata la coppa - Calcio News 24

Supercoppa, clamoroso stravolgimento della competizione: tutte le novità. Ecco cosa potrebbe cambiare tra qualificate e possibili match

Novità molto importanti per quanto concerne la Supercoppa Italiana. Come riportato da Calcio e Finanza, il contratto con la Federcalcio saudita per disputare la competizione in Arabia ha una validità di 4 anni ma nel mezzo ci potrebbe essere un grande cambiamento.

La Final Four è in bilico, con un ritorno alle origini: la gara tra la squadra campione d’Italia e quella che ha vinto la Coppa Italia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.