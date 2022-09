Supercoppa Italiana: Mediaset chiede un cambio d’orario

É scontro tra Inter e Milan e Mediaset per l’orario della Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riyad il 18 gennaio

Milan e Inter si affronteranno in finale di Supercoppa a Riyad il 18 gennaio 2023. L’orario della gara per ora non c’è, ma è già oggetto di contendere tra le squadre e Mediaset, broadcaster della partita.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti i due club, che hanno mandato degli emissari per valutare diverse soluzioni logistiche, preferirebbero giocare alle 18.00, le 17 italiane. Mediaset invece vorrebbe che le squadre giocassero in un orario di prime time, le 21 locali.