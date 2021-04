Tuchel sulla Superlega: «Ho fiducia nel Chelsea»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato la decisione di alcuni club di creare la Superlega Europea

«È troppo presto per giudicare. Ho fiducia nel mio club e il mio lavoro è chiaro. Non sono la persona giusta alla quale fare questa domanda. Magari è una cosa buona fare un passo indietro e non parlarne».