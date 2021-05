Superlega, Juventus esclusa anche dalla Serie A: l’indiscrezione

Non solo dalla Champions League, la Juventus potrebbe essere esclusa anche dalla Serie A a causa della Superlega

L’indiscrezione è di quelle grosse e qualora venisse confermata sarebbe clamorosa. Dopo la notizia rilanciata da Cadena Cope in Spagna sulla possibile esclusione per due anni dalle coppe europee per Juve, Real Madrid e Barcellona, ci sono novità in merito alla Serie A.

Come rivelato da Alessandro Alciato ai microfoni di Sky Sport, qualora questo piano della UEFA venisse attuato, la FIGC potrebbe seguire l’organismo europeo ed escludere la Juventus dal campionato di Serie A.