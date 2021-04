Superlega, Letta: «Il modello NBA non funziona in Europa»

Enrico Letta, segretario del PD, ha commentato la notizia della possibile creazione della Superlega Europea

Enrico Letta, segretario del PD, ha commentato la notizia della possibile creazione della Superlega Europea. Le sue parole su Twitter.

«L’idea di una Superlega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester».