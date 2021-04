Superlega, tifosi dell’Inter a Zanetti: «Capitano, è un passo falso»

Alcuni tifosi illustri dell’Inter hanno scritto una lettera al vicepresidente Javier Zanetti in merito alla partecipazione alla Superlega

Alcuni tifosi illustri dell’Inter, tra cui Gad Lerner, Enrico Mentana e Gabriele Salvatores, hanno scritto una lettera al vicepresidente Javier Zanetti in merito alla partecipazione alla Superlega.

«Capitano, ti chiediamo di fare quanto è nelle tue possibilità per dissuadere l’Inter da un passo falso così grave. Il calcio è di tutti. È un’iniziativa che sovverte in modo brutale i criteri di ammissione ai tornei continentali fino a qui conosciuti, e seguiti con passione da un pubblico tanto vasto quanto vasta è la base sportiva interessata: centinaia di squadre di club di ogni Paese europeo. Se i ricchi si frequentano solo tra loro, in genere è perché hanno paura di perdere qualcosa. Aiuta l’Inter, caro Capitano, a rimanere nel calcio di tutti».