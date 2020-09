Szczesny, nuovi compiti con Pirlo: gioca anche a 25 metri dalla porta

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è il primo giocatore della squadra ad impostare su desiderio del tecnico Andrea Pirlo

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha nuovi compiti in questa stagione con il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore vuole infatti che l’estremo difensore polacco sia il primo giocatore della squadra ad impostare, motivo per cui Szczesny gioca molto più alto. Spesso si trova infatti anche a 25 metri dalla porta, con gli avversari poco lontani. Tutto questo per avere un uomo in più in fase di impostazione. I numeri parlano chiaro: sta giocando solo il 30% di palloni davanti alla sua porta, nella zona di sicurezza nell’area piccola. Un anno fa quel dato era oltre il 60%. E ancora: i palloni giocati fuori area sono passati da 3,4 a 14 a gara.