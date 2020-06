Tacchinardi duro: «Uno come Rabiot, con l’ingaggio che ha, dovrebbe fare la differenza»

Alessio Tacchinardi in esclusiva su JuventusNews24 all’indomani di Juve-Milan, prima partita italiana dopo lo stop Coronavirus

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com all’indomani del match di Coppa Italia contro il Milan. Le sue parole.

Sarri ha detto di aver fatto una cazz*** con quei tre cambi contemporanei nella ripresa…



«Ma il problema è Rabiot. Se ti mettono dentro a partita in corso… Dimostra di essere un buon giocatore, gioca un po’ spinto! Io lo guardo e penso al centrocampo di Berlino. Quando ho visto quei tre cambi mi sono detto: chi di loro avrebbe giocato in quel centrocampo con Pirlo, Pogba, Marchisio e Vidal? Sono giocatori che hanno pochi gol nei piedi, troppo pochi. Non può sempre risolvertela Ronaldo o Dybala. Che poi giocatori come Rabiot e Ramsey, per quelle che erano le aspettative, la Juve ha anche fatto bene a prenderli. E Sarri non ha fatto una cazz*** a metterli in campo. Ma uno come Rabiot, con l’ingaggio che ha, dovrebbe fare la differenza».