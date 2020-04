Tagli stipendi Cagliari, Maran cede un mese. La squadra tratta: resta l’incognita per le scadenze di alcuni calciatori della rosa rossoblù

In attesa di capire se si tornerà a giocare o meno, i club di serie A si stanno muovendo per poter trovare un accordo con i propri tesserati, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Discorso già avviato in casa Cagliari con Maran, ex tecnico dei rossoblù, che cederà una mensilità (ricordiamo che l’allenatore è ancora sotto contratto). Da rivedere la questione rinnovi dei giocatori in scadenza.