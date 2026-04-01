Tamberi risponde a Gravina: «Dilettanti allo sbaraglio!» La FOTO con gli atleti azzurri simbolo degli altri sport fa impazzire tutti

Tamberi affonda Gravina: «Dilettanti allo sbaraglio!» Lo scatto con gli atleti azzurri conquista tutti. La FOTO

La Generazione Z non ha ancora avuto la possibilità di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio e non la avrà neppure questa volta. Negli ultimi anni, però, si è aggrappata all’orgoglio sportivo offerto da giovani fenomeni come Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Mattia Furlani, oltre che da campioni ormai iconici come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Federica Brignone. Atleti capaci di regalare emozioni autentiche, costruite su sacrificio, disciplina e una passione che ha riportato il tricolore sul tetto del mondo in molte discipline.

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Proprio questi protagonisti dello sport italiano hanno reagito con forza alle parole del presidente Figc Gabriele Gravina dopo la sconfitta in Bosnia, quando ha tracciato una netta distinzione tra il calcio, definito sport professionistico, e altre discipline liquidate come “dilettantistiche”. Una dichiarazione che ha irritato profondamente chi, in questi anni, ha tenuto alto il nome dell’Italia mentre il calcio affondava.

Il malcontento è esploso sui social, dove diversi campioni hanno rivendicato il valore del proprio percorso e dei risultati ottenuti, ricordando che dietro ogni medaglia ci sono anni di lavoro e rinunce. Un messaggio chiaro: lo sport italiano non si divide tra professionisti e dilettanti, ma tra chi lotta ogni giorno per eccellere e chi, invece, continua a cercare alibi per giustificare i propri fallimenti.