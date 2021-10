Tardelli avverte la Juventus: «Se succedesse sarebbe disastroso»

Nel suo editoriale ne La Stampa, Marco Tardelli avverte la Juventus dai pericoli contro la Roma

Nel suo editoriale sulle colonne de La Stampa, Marco Tardelli nel presentare Juventus-Roma, avverte i bianconeri da un pericolo. Ecco le sue parole.

L’EDITORIALE – «Il duello Allegri-Mourinho crea molte aspettative. Allenatori vincenti, con caratteri vivaci, che sanno farsi seguire dal gruppo. Grande motivatore il portoghese, già entrato nel cuore della tifoseria. Grande tattico l’italiano, che non è mai entrato davvero nel cuore dei suoi tifosi e sinceramente non ne capisco proprio il motivo. Entrambi hanno necessità di vincere, ma per la Juventus una sconfitta sarebbe disastrosa»