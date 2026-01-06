Ten Hag riparte dal Twente, ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese: l’annuncio

Ten Hag riparte dal Twente, ufficiale il suo approdo sulla panchina del club olandese: subentrerà a Streuer dal prossimo anno!

Nuova avventura da allenatore per Erik ten Hag. Il tecnico olandese, ex Ajax, Manchester United e Bayer Leverkusen, torna in patria ma lo farà dalla prossima stagione. Il Twente ha ufficializzato il suo arrivo, che verrà però perfezionato dalla prossima stagione, quando l’attuale tecnico Jan Streuer lascerà il club. Di seguito il comunicato.

LEGGI ANCHE: Manchester United: la fascia da capitano un “errore” di Ten Hag? Il verdetto su Fernandes e Maguire

🔴⚽ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐭𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞



Erik ten Hag treedt per 1 februari in dienst van FC Twente en is met ingang van het seizoen 2026-2027 de technisch directeur.



➡️ https://t.co/rjIPcEx46K… pic.twitter.com/TYQI7YDSch — FC Twente (@fctwente) January 6, 2026

IL COMUNICATO – «Erik ten Hag (55) si unirà all’FC Twente il 1° febbraio. Firmerà un contratto fino a metà 2028. A partire dalla stagione 2026-2027, Ten Hag succederà all’attuale direttore tecnico Jan Streuer, che ha recentemente annunciato il suo ritiro al termine di questa stagione. Ten Hag lavorerà già nell’organico calcistico dell’FC Twente in vista della nuova stagione.

Ten Hag torna al club dove ha iniziato la sua carriera professionistica. Ha ottenuto grandi successi come giocatore nell’FC Twente e ha ricoperto i suoi primi incarichi da allenatore proprio lì.



Erik ten Hag (Haaksbergen, 2 febbraio 1970) ha iniziato a giocare a calcio in giovane età con l’SV Bon Boys di Haaksbergen ed è passato alla massima squadra giovanile dell’FC Twente nel 1985. Nell’ottobre 1989, l’ex centrocampista/difensore ha debuttato con la prima squadra dell’FC Twente durante la partita in trasferta contro l’RKC Waalwijk. Erik ten Hag ha giocato 258 partite ufficiali con la maglia rossa dell’FC Twente dal 1989 al 2002. Nel 2001, Erik ten Hag ha vinto la Coppa d’Olanda con l’FC Twente come capitano. Durante la sua carriera professionistica, Ten Hag ha giocato anche per il De Graafschap (1990-1992), l’RKC Waalwijk (1994-1995) e l’FC Utrecht (1995-1996).

Nel 2002, Ten Hag ha concluso la sua carriera da giocatore ed è diventato responsabile del settore giovanile e allenatore del settore giovanile dell’FC Twente. Dal 2006 al 2009, Ten Hag ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra dell’FC Twente come assistente allenatore, prima di trasferirsi al PSV. Dopo tre stagioni come assistente allenatore a Eindhoven, Ten Hag è passato ai Go Ahead Eagles come responsabile tecnico/capo allenatore nel 2012. Ha poi lavorato come allenatore all’FC Bayern Monaco II (2013-2015) e all’FC Utrecht (2015-2017). Dall’inizio del 2018, Ten Hag ha allenato l’Ajax per cinque stagioni. Ha vinto tre campionati con l’Ajax, due coppe nazionali e ha raggiunto le semifinali della UEFA Champions League. Nel 2016, 2019 e 2021, Ten Hag ha ricevuto il premio Rinus Michels come allenatore dell’anno.

Dal 2022 al 2024, Erik ten Hag ha allenato il Manchester United FC, vincendo la Coppa di Lega e la FA Cup con il gigante inglese. All’inizio di questa stagione, Ten Hag era l’allenatore del Bayer 04 Leverkusen».