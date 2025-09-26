Manchester United: la fascia da capitano un “errore” di Ten Hag? Il verdetto su Fernandes e Maguire. Le parole di Agbonlahor

Il Manchester United continua a navigare in un periodo di transizione difficile, sia dentro che fuori dal campo, toccando i minimi storici da molti anni a questa parte. Con le aspettative crollate a livelli irriconoscibili e una stagione senza calcio europeo dal 2014/15, le accuse piovono da ogni direzione. Molte critiche si concentrano sulla rosa e, in particolare, sulla mancanza di veri leader. Un dibattito acceso riguarda la decisione di Erik ten Hag di togliere la fascia da capitano a Harry Maguire per affidarla a Bruno Fernandes, una mossa che, secondo alcuni, si sta rivelando un clamoroso errore.



La gestione della fascia: Fernandes criticato, Maguire elogiato come leader naturale

Bruno Fernandes, attuale capitano, ha spesso ricevuto il peso delle critiche nonostante sia stato più volte il “salvatore” della squadra. Tuttavia, secondo Gabby Agbonlahor, ex attaccante dell’Aston Villa e opinionista di talkSPORT, la decisione di Ten Hag di privare Harry Maguire della fascia nel 2023 è stata un errore. «Non so perché abbiano tolto la fascia da capitano a Harry Maguire», ha dichiarato Agbonlahor. «Bruno Fernandes non è un leader, è un grande giocatore. Guardo Harry Maguire nella partita contro il Chelsea ed è lì, fisico e aggressivo. Parla con i suoi compagni, è un leader naturale». Una critica diretta che mette in discussione la leadership del portoghese e rilancia la figura dell’inglese.



Il controverso percorso di Maguire: da 80 milioni a “esubero”, ma con leadership riconosciuta

Il periodo di Harry Maguire all’Old Trafford è stato costellato di controversie e speculazioni sul suo futuro. Acquistato per 80 milioni di sterline dal Leicester City nel 2020, i suoi giorni sembravano contati dopo aver perso la fascia e l’interesse del West Ham. Tuttavia, è proprio con Maguire al braccio che i Red Devils hanno ottenuto alcuni dei loro migliori piazzamenti in campionato negli ultimi anni, tra cui un secondo posto nella stagione 2020/21 e un terzo nel 2022/23. Nonostante la delusione per la decisione di Ten Hag, Maguire ha sempre espresso la sua intenzione di dare il massimo per il club, dimostrando una resilienza notevole nel ricostruire la sua carriera all’Old Trafford.



Un futuro incerto: Maguire resta allo United tra rinnovo e nuove sfide

Nonostante le voci di un suo possibile trasferimento al West Ham, che aveva anche trovato un accordo da 30 milioni di sterline, Maguire ha optato per rimanere e lottare per il suo posto. A gennaio, il Manchester United ha esercitato l’opzione per estendere il suo contratto fino a giugno 2026. Il difensore ha espresso il desiderio di restare oltre la prossima estate, e il club sarebbe aperto a discussioni per un nuovo accordo, sebbene non siano ancora iniziate trattative concrete. La sua determinazione e le recenti prestazioni sembrano avergli garantito un’altra chance, sfidando le aspettative di chi lo dava per partente.