Teotino: «Sarebbe più giusto non assegnare lo scudetto»

Gianfranco Teotino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla questione Scudetto in caso di mancata fine della Serie A

A 90° minuto su Rai Due, Gianfranco Teotino ha espresso la sua opinione sull’assegnazione dello Scudetto in caso di mancata conclusione della Serie A. Di seguito riportate le dichiarazioni del giornalista.

SCUDETTO – «È stato fino ad ora un campionato combattuto, quindi sarebbe un peccato non portarlo a termine, anche a costo di andare oltre giugno. Se così non fosse, io sono più cauto sulla questione playoff. Cambiare il meccanismo in corsa non lo trovo giusto. La soluzione più giusta sarebbe quella di non assegnare il titolo».